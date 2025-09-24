Caravana de la Seguridad en la depresión Momposina: tres capturados y 300 dosis de droga incautadas

Cartagena

La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y con el apoyo de las autoridades municipales y departamentales, viene adelantando la estrategia “Caravana de la Seguridad”. Esta recorre toda la depresión Momposina con el firme propósito de prevenir delitos y garantizar la seguridad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Además de las actividades de prevención y acercamiento comunitario, las caravanas de seguridad han logrado importantes resultados operacionales. Gracias a estos operativos, se capturaron tres personas por porte ilegal de armas de fuego e igual número de armas, se incautaron dos motocicletas utilizadas para actividades ilícitas y se sacaron de circulación más de 300 dosis de sustancias alucinógenas.

La Policía Comunitaria también ha estado activa, realizando actividades con la comunidad en general: adultos mayores, madres cabezas de hogar, niños, niñas y adolescentes. Estas acciones incluyen juegos didácticos, charlas y hasta un sancocho comunitario, que fortalecen la cercanía con los ciudadanos y promueven la convivencia pacífica.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó: “Con la Caravana de la Seguridad seguiremos presentes en los diferentes municipios, trabajando de la mano con la ciudadanía para fortalecer la confianza y promover la denuncia a través de la línea 123 o ante la patrulla más cercana. Los resultados obtenidos demuestran el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y el bienestar de la comunidad momposina”.