¿Qué viene para el caso ‘Pitufo’?

JUDICIAL

En el caso contra Diego Marín Buitrago, alias ´Papá Pitufo’ o el presunto ‘Zar del contrabando’ la acusación formal está programada para el 13 de noviembre a las 8:30 am. Ese proceso quedó en firme luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negó anular el caso como lo pretendía la defensa.

Las imputaciones que se avecinan

Fuentes de la Fiscalía aseguran que, supuestamente se le imputarán cargos al coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez; y al mayor activo de la Policía Peter Steven Nocua Henao, dos de las fichas clave de alias Papá Pitufo.

En la página de la Rama Judicial no hay registro y tampoco se sabe qué delitos les imputarán.

La Fiscalía lleva año y medio tratado de imputar al mayor Nocua, recuerde que, (el 3 y 4 de abril de 2024) el entonces fiscal Marín, alcanzó a pedir la captura de Papá Pitufo y del mayor Nocua, pero ese día lo sacaron del caso en plena audiencia.

El coronel Abdón Melo confesó que recibió $8 millones de ‘Papá Pitufo’.

En el expediente judicial, hay más de 100 policías que estarían relacionados con la red de ‘Pitufo’, entre oficiales y suboficiales en Cartagena, Barranquilla Santa Marta y Buenaventura. Ese caso en la Fiscalía sigue en indagación.

Mientras que la Fiscalía anuncia una imputación, en la Procuraduría, el proceso disciplinario contra el mayor Nocua y el coronel Abdón Melo, apenas está en una indagación preliminar.