Putumayo inicia sustitución voluntaria de más de 1.500 hectáreas de coca

Colombia

Más de 5.500 familias de 19 veredas del municipio de Villa Garzón acordaron sustituir de manera voluntaria cerca de 1.500 hectáreas de cultivos de coca por cacao, plátano y otras especies nativas.

El anuncio se hizo durante una reunión en la vereda Santa Teresa de Vides, encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, junto con el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, y autoridades locales.

Según el ministro de Defensa asegura que es una iniciativa busca transformar las economías ilegales que financian a grupos armados y fortalecer la seguridad en el territorio.

El plan contempla asistencia técnica, infraestructura, maquinaria amarilla para vías rurales y apoyo para la comercialización de los nuevos productos.

A diferencia de la erradicación forzada, la sustitución voluntaria busca una transición pacífica que garantice los derechos de los campesinos y reactive las economías locales.

Las autoridades señalaron que este modelo, que promueve el diálogo y la corresponsabilidad con las comunidades, podría replicarse en otras regiones afectadas por el narcotráfico como Catatumbo, Cauca y Nariño.

Además de mejorar los ingresos familiares, se espera que la estrategia reduzca la violencia y debilite las finanzas de los grupos criminales.

El Gobierno Nacional destacó que la participación activa de la comunidad es esencial para reconstruir el tejido social y consolidar la confianza en las instituciones.