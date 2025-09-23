Gobierno crea mesa técnica para fortalecer plan de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

AME6751. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/04/2025.- El consejero comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, habla durante una entrevista con EFE este lunes, en Bogotá (Colombia). Patiño considera que los primeros acuerdos logrados con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), deben abrir los ojos de esa guerrilla, de la que dice que no escucha ni a su propia gente ni a las comunidades en las regiones para hablar de paz. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, anunció la puesta en marcha de una mesa técnica liderada por el Ministerio del Interior para continuar con el proceso de designación de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.

Patiño explicó que la nueva resolución otorga el tiempo necesario para que cada uno de los gestores pueda desarrollar planes específicos, con base en un diagnóstico previo sobre el estado de sus procesos.

“La principal novedad es la creación de un organismo de trabajo presidido por el ministro del Interior, en el que participarán también el DAPRE, la Consejería para la Paz y delegados de los propios gestores”, señaló.

El comisionado precisó que, en cada reunión de la mesa técnica, deberán estar presentes al menos seis de los exintegrantes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron en su momento, aunque algunos de ellos permanecen privados de la libertad.

Patiño subrayó que no se trata de una negociación nueva, sino de cerrar vacíos del proceso original, especialmente en temas de restitución de bienes y verdad.

“Durante el proceso con los paramilitares no hubo mucha formalidad; ahora debemos hacer una especie de arqueología para establecer qué se avanzó y qué falta”, indicó.

En la mesa también participarán la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades, con el fin de garantizar transparencia y credibilidad.

“Este mecanismo no es de control, sino de justicia, y brinda seriedad y tranquilidad a la ciudadanía”, concluyó el funcionario.