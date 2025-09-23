Después del cabildo abierto, en Villa del Rosario, se avanza a una consulta para eliminar el peaje

Villa del Rosario

La comunidad de Villa del Rosario en Norte de Santander, continúan con el proceso para la eliminación del peaje La Parada, ubicado sobre la autopista internacional.

El pasado lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la segunda sesión del cabildo abierto, donde se conoció que la administración municipal ya cuenta con los recursos para la demolición de esta infraestructura. Además, se avanza ahora en la ejecución de una consulta, donde los rosariences finalmente indiquen si desean o no la eliminación definitiva de este peaje.

“Ya con relación a las indicaciones que nos da el secretario de hacienda, que participó como alcalde encargado, nos indicó que estaba el presupuesto, todos los proceso administrativos y ahora se están haciendo unos estudios técnicos y jurídicos, para poder ejecutar la demolición. Yo creería que para la segunda semana (de octubre), esto se llevaría a cabo” dijo Robert Vaca, vocero del comité del Cabildo Abierto.

“Ahora continuamos con el proceso que hemos llevado, de la recolección de firmas, para convocar a una consulta popular, donde democráticamente y a través del voto, se permita jurídicamente eliminar el peaje de Villa del Rosario”, indicó.

Resaltó que hay plazo hasta el 5 de diciembre para reunir 22 mil firmas que permita la convocatoria a esta consulta popular.