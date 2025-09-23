De los tropiezos al método: cómo Leandro López encontró su lugar en el e-commerce

Las condiciones económicas, la inestabilidad y la falta de recursos suelen convertirse en obstáculos para cualquiera que intenta dar sus primeros pasos. Aun así, cada vez más jóvenes se animan a probar suerte en el comercio electrónico. Uno de ellos es Leandro López, de 23 años, que pasó por distintos intentos fallidos hasta encontrar en Mercado Libre la plataforma donde pudo consolidar un proyecto sostenible.

Su interés por los negocios online surgió temprano. Probó con marketing de afiliados, después se volcó al trading, intentó con Mercado Libre sin éxito, experimentó con arbitraje, Amazon FBA, copytrading, e-commerce por Tiendanube y dropshipping. Ninguna de esas experiencias prosperó, pero todas le dejaron aprendizajes. “Al principio sentía que ganar dinero online era casi imposible. Cada modelo que probaba me dejaba una lección distinta, aunque en el momento pareciera un fracaso”, recuerda. De esas experiencias rescató puntos clave: la importancia de controlar las emociones y los riesgos, la necesidad de tener autonomía sobre el modelo de negocio y la claridad de que crecer requiere constancia y procesos.

En un país donde emprender suele significar adaptarse a cambios bruscos, López encontró en la resiliencia su mayor herramienta. “Me equivoqué muchas veces, perdí dinero, lancé proyectos que no funcionaron, pero siempre lo tomé como parte del camino”, explica. Esa actitud lo sostuvo hasta que decidió enfocarse de lleno en Mercado Libre. Lo que vio en la plataforma no fue una promesa de éxito inmediato, sino la posibilidad de un sistema más claro: compradores activos todos los días, un mercado con demanda real y una estructura que permite crecer si se reinvierte. Esa combinación lo llevó a abandonar intentos dispersos y concentrarse en un solo modelo.

De esa experiencia nació Evo Consultora, un espacio que busca acompañar a quienes quieren iniciarse en el comercio electrónico o profesionalizar un negocio ya existente. La propuesta no se centra en fórmulas rápidas, sino en trasladar una mirada empresarial al ecosistema de Mercado Libre. “Muchos arrancan de manera improvisada, sin procesos. Lo que nosotros planteamos es pensar en el negocio como una empresa: stock, precios, reputación y atención al cliente”, explica López. Hoy Evo cuenta con un equipo estable y con más de 35 casos de éxito documentados entre emprendedores y alumnos que lograron afianzarse en el e-commerce.

Uno de esos casos es el de David Setton, un estudiante universitario que comenzó desde cero y, en pocas semanas, alcanzó un volumen de ventas que le permitió continuar en el sector. “Ese ejemplo muestra que, si se trabaja con disciplina y método, es posible avanzar incluso con pocos recursos iniciales”, sostiene López. El contexto lo respalda: según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, las compras online mantienen un crecimiento sostenido en el país, con cada vez más consumidores optando por este canal. En 2023, por ejemplo, se registraron más de 400 millones de órdenes de compra online en Argentina, una cifra que refleja no solo el interés de los usuarios, sino también la magnitud de la oportunidad para quienes se animan a vender.

El fenómeno, sin embargo, convive con las dificultades de siempre. Emprender en Argentina implica lidiar con inflación, costos logísticos elevados, cambios constantes en las regulaciones y una competencia que crece a gran velocidad. Para López, ese escenario exige preparación y flexibilidad. “No es un mercado fácil, pero sí es un mercado con mucha demanda. La clave es dejar de improvisar y profesionalizarse”, afirma. En ese punto, insiste en que el aprendizaje debe orientarse a procesos sólidos, porque un negocio online requiere la misma planificación que cualquier empresa tradicional.

Más allá de los números, también se observa un cambio cultural. Para muchos jóvenes que ven limitado su acceso al empleo formal, el e-commerce aparece como una alternativa concreta para generar ingresos. La posibilidad de comenzar con poca inversión, de manejar tiempos propios y de crecer de manera escalonada resulta atractiva. Sin embargo, López advierte que ese interés debe ir acompañado de disciplina: “Muchos se acercan pensando en resultados inmediatos, pero lo que marca la diferencia es la constancia. El e-commerce no es un atajo, es un camino que hay que recorrer paso a paso”.

De cara a los próximos años, López proyecta que el sector seguirá expandiéndose y que el gran diferencial estará en la capacidad de organizar procesos y de sostenerse en el tiempo. Además, observa que el interés de inversionistas extranjeros puede traer nuevas oportunidades para la región, siempre y cuando los emprendedores locales estén preparados para competir en ese escenario.

Su recorrido no se explica en grandes saltos de éxito, sino en una suma de intentos, errores y aprendizajes. En un país donde los obstáculos suelen imponerse, su historia ofrece una muestra de que la persistencia y la capacidad de adaptarse pueden abrir espacio incluso en escenarios complejos.