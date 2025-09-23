Consejo de Estado revoca sanción contra el exalcalde de Cartagena por contratos en pandemia

En las últimas horas se conoció un fallo de Consejo de Estado, donde fue tumbada una sanción de 9 años al exalcalde de Cartagena William Dau, impuesta por la Procuraduría para ocupar cargos públicos.

Esta sanción se habría presentado por supuestas irregularidades en un contrato para la compra de pruebas contra el Covid-19 en la época de pandemia.

El tribunal decidió declarar nulos los fallos de primera y segunda instancia que se dieron en 2024, por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, al considerar que las decisiones se dieron contrarias a derecho.

La sanción original se basó en una investigación disciplinaria por el contrato que permitió la compra de 10.000 pruebas rápidas por parte de la Alcaldía de Cartagena para el diagnóstico de COVID-19.

Este negocio, por un valor de 725 millones de pesos, se firmó con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda., a la que la Procuraduría consideró insuficiente en capacidades técnicas y logísticas para ejecutar el objeto contractual.

Los magistrados concluyeron que el ente de control sancionó al exalcalde bajo una tipificación que no corresponde a una falta disciplinaria, según el marco jurídico y probatorio de la causa.

El tribunal afirmó que “tales actos administrativos fueron expedidos en contravía de las normas en que debían fundarse”, pues la sanción se apoyó en un supuesto comportamiento irregular que, de acuerdo con los documentos analizados, no podía calificarse como falta en los términos definidos por la misma investigación.

Durante la revisión del expediente, el propio personal de la Procuraduría admitió que no contaba con pruebas determinantes sobre la incapacidad de Ventas, Distribución y Marketing Ltda. al momento de la firma del contrato, el 8 de abril de 2020, ni existía información contemporánea que pusiera en duda su aptitud para cumplir con la entrega de las pruebas rápidas.