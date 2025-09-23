Conmebol anuló sanción de Andrés Rojas en Flamengo-Estudiantes por Copa Libertadores

Árbitro colombiano, Andres Rojas expulsa a Gonzalo Plata de Flamengo por Copa CONMEBOL Libertadores / Getty Images. / Ruano Carneiro

Conmebol reconoció este viernes que el atacante ecuatoriano Gonzalo Plata, del Flamengo, fue mal expulsado en el partido del jueves contra Estudiantes de La Plata en Rio de Janeiro, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego de que el organismo sudamericano admitiera la pifia, el equipo carioca, que ha cuestionado con vehemencia el fallo arbitral, informó en un comunicado que la sanción contra Plata fue retirada y el delantero ecuatoriano podrá disputar el choque de vuelta, el próximo jueves en La Plata.

Comunicado oficial de Conmebol

Plata recibió una segunda amonestación por parte del juez colombiano Andrés Rojas en el minuto 82 por una supuesta infracción contra el defensor argentino Facundo Rodríguez en el área chica del Pincha, que entonces perdía 2-0 y en el tiempo agregado acortó distancias para el definitivo 2-1.

Estas fueron las imágenes sobre la acción de juego, publicadas por Sportcenter en su cuenta oficial en ‘X’:

“El árbitro observa la acción y sanciona incorrectamente al jugador del equipo rojo y negro, expulsándolo por doble tarjeta”, aseguró un experto arbitral de la Conmebol en un video, en el que sostiene que no hubo “infracción” del futbolista rojinegro.

La expulsión del internacional de Ecuador fue reclamada airadamente por los jugadores y cuerpo técnico del club más popular de Brasil, tanto dentro de la cancha del Maracaná como después del juego.

En un beligerante comunicado publicado más temprano este viernes, el Fla, gran favorito al título de la Libertadores y dueño de una nómina muy poderosa, reclamó a la Conmebol por la actuación arbitral.

“Lo que se vio en el campo” fue “un desfile de errores y decisiones que superaron el límite del error humano, dejando en evidencia una conducción tendenciosa (...) que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición”, denunció.

“Las imágenes del juego son claras e incontestables al revelar la inmensidad de los errores cometidos”, agregó el club rubro-negro, que reclama igualmente un supuesto penalti no sentenciado sobre el extremo Samuel Lino, así como amonestaciones “aplicadas de manera desproporcional”.

Este fue el duro comunicado de ‘El Mengão’, previo a la resolución anterior de Conmebol:

El analista de la Conmebol, sin embargo, precisó que el protocolo del VAR y las reglas del fútbol permiten que el videoarbitraje intervenga solamente en cuatro situaciones: goles, penaltis, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

“Al no configurar ninguno de estos incidentes, ya que no es una infracción de tarjeta roja directa, el VAR no puede intervenir”, explicó.

La expulsión de Plata fue duramente criticada por el entrenador rubro-negro, Filipe Luís, quien consideró que la salida de su jugador revivió a los argentinos.

“Por una catástrofe de árbitro, pasó lo que pasó”, dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.