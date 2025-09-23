Científicos de Cuba y Colombia en EE. UU. hallan sustancia que podría detectar temprano el alzhéimer

Un investigador de origen cubano, junto a un estudiante colombiano de la Universidad Internacional de Florida (FIU) de Estados Unidos, descubrieron que un biomarcador clave de la inflamación cerebral podría facilitar la detección del alzhéimer años antes de sus primeros síntomas.

El profesor Tomás R. Guilarte y su pupilo Daniel Martínez encontraron que los altos niveles de la proteína translocadora de 18 kDa (TSPO), que se encuentra en el subículo, una parte crucial de la estructura cerebral del hipocampo, y en las microglías, principales células inmunitarias del cerebro, indicarían que una persona desarrollará alzhéimer.

Los científicos latinos dieron con este hallazgo tras analizar tejidos de cerebros de familias colombianas con la mutación “paisa”, identificada por el fallecido científico colombiano Francisco Lopera.

De acuerdo con el estudiante, estas personas son “el grupo poblacional más grande de alzhéimer familiar a nivel mundial”. Explica que esta “mutación es muy importante porque estas personas presentan un alzhéimer muy agresivo de inicio temprano”.

Inicialmente, Guilarte y su equipo usaron un software especial de imagen que detectó niveles elevados de esta sustancia en ratones modificados genéticamente con alzhéimer familiar desde las seis semanas de edad, lo que equivale a entre 18 y 20 años en humanos.

Lo detectado en los ratones se validó de forma posterior con el análisis del tejido cerebral donado por familias del departamento de Antioquia, en Colombia, portadoras de la mutación “paisa”.

Guilarte destaca que este es el primer estudio que indaga con detalle cuán pronto empieza a elevarse este biomarcador y así “detecta la neuroinflamación que hay en la enfermedad, que es un proceso que empieza muy temprano”.

Colombia, clave en el descubrimiento de una sustancia que podría detectar temprano el alzhéimer

Mientras en la versión esporádica de la enfermedad, la más frecuente, los síntomas suelen comenzar a los 65 años de edad, los pacientes con la mutación “paisa” muestran síntomas a partir de los 30 años, presentan un deterioro a los 40 años y mueren entre los 50 y 60 años de edad, como subraya el profesor.

“Es muy importante porque, como están tan bien caracterizadas (las señales de Alzheimer), esta familia nos puede aportar mucho más información con relación a los hallazgos que hicimos”, tal como desarrolla Martínez, quien agradece al Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia por el apoyo para la investigación.

Las próximas investigaciones, adelanta el estudiante, se centrarán en analizar la presencia de TSPO en pacientes con la versión esporádica o más frecuente del Alzheimer, y en “utilizar esta proteína como un blanco terapéutico”

Si bien, por ahora no hay cura para esta enfermedad y los tratamientos son para ralentizar los síntomas, Martínez apunta que “los resultados son prometedores y podrían ser un primer paso para más estudios”, y en algún momento “ayudar a diagnosticar el Alzheimer mucho más temprano y también empezar unas terapias más tempranas”.

El biomarcador puede detectarse con una tomografía por emisión de positrones (‘PET scan’ en inglés), pero es un procedimiento muy costoso, de acuerdo con el equipo investigador, que desarrolla una prueba de sangre que sea más accesible.

Los investigadores averiguan si pueden usar fármacos para neutralizar la sustancia. “Esa es la idea (desarrollar un tratamiento) porque este biomarcador tiene droga que le afecta. Eso es una de las partes de los estudios que queremos hacer: si las drogas que son efectivas en el marcador, pueden ser efectivas en la enfermedad”, señaló el investigador Guilarte.

Siga leyendo: Estas son las 4 señales tempranas del Alzheimer: Así se puede anticipar para tratar la enfermedad

“Es un proceso que lleva mucho tiempo, y si podemos detectarlo al principio también podemos tener la posibilidad de desarrollar terapia para poder tratar al paciente”, expresó el profesor a EFE.