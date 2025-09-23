Cayeron ‘Los Mojados’, banda que robaba buses intermunicipales en Bolívar

Cartagena

En el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, la Policía Nacional en Bolívar asestó un duro golpe a la delincuencia con la desarticulación de la banda “Los Mojados”, responsables de múltiples robos a pasajeros de buses intermunicipales en el corredor vial Barranquilla-Sincelejo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La operación “Los Mojados” fue el resultado de una investigación coordinada entre la Seccional de Investigación Criminal de Tránsito y Transporte Bolívar y la Fiscalía General de la Nación.

Las capturas

En el barrio Santo Domingo de Guzmán, en Barranquilla, se materializó la orden de captura No. 037 contra Jorge Isaac Barrios Toncel, alias ‘Jorge’, de 24 años. Este individuo cuenta con un amplio prontuario judicial, incluyendo seis anotaciones por hurto agravado y calificado, y daño a bien ajeno.

Simultáneamente, en el barrio La Unión, también en Barranquilla, se capturó a Junior Mercado Barceló, sobre quien pesaba la orden de captura No. 038. Mercado Barceló registra cuatro anotaciones judiciales: dos por hurto calificado, una por hurto agravado y una por uso de documento falso.

Según las investigaciones, ‘Los Mojados’ tenían como modus operandi afectar las rutas del departamento de Bolívar, especialmente en Bayunca, Clemencia y Santa Rosa. Mediante la intimidación con armas de fuego, despojaban a los pasajeros y conductores de sus pertenencias, sembrando el terror en el transporte intermunicipal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y se encuentran a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“Esta captura es un paso importante para garantizar la seguridad en nuestras carreteras y proteger a los ciudadanos que utilizan el transporte público”. Se espera que esta captura contribuya significativamente a mejorar la seguridad en las carreteras de Bolívar y a devolver la tranquilidad a los usuarios del transporte público”, aseveró, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.