Real Cartagena remontó y terminó ganando 3-1 a Orsomarso en el Jaime Morón

Los hombres de Néstor Craviotto se vieron sorprendidos cuando al minuto 5 de juego Javier Mena anotó para los visitantes.

Al minuto 37, fue que el local consiguió la paridad con Marrugo. También Marrugo lideró la subida para el 2-1, tras un cabezazo de Gómez. Fue Murillo el que al minuto 88 estiró el marcador, al definir con calma en un mano a mano con el portero del equipo vallecaucano.

Con este triunfo, Real Cartagena es cuarto con 19 unidades. El próximo compromiso será a las 6:00 p.m. del lunes 29 de septiembre, en condición de visitante, ante Jaguares de Córdoba.