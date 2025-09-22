Presidente Petro designó nuevamente a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad

El presidente Gustavo Petro designó nuevamente a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad y Equidad, según quedo consignado en el decreto 1012 del 21 de septiembre de 2025.

Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre, se reversó el nombramiento de Gloria Patricia Perdomo como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y, en su lugar, fue anunciada Yeimi Carina Murcia Yela, con lo que se cumplió con la Ley de Paridad y así se pudo mantener a Florián en el MinIgualdad.

En decreto indica: “el 17 de septiembre de 2025 se encargó en el empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad a ANGIE LlZETH RODRíGUEZ FAJARDO”, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Agrega que, “a partir de la fecha”, Juan Carlos Florián es nombrado ministro de Igualdad y Equidad. “El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el artículo 2 del Decreto 0992 del 17 de septiembre de 2025”, finaliza.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad llevó al presidente Gustavo Petro, a lanzar un duro mensaje al alto tribunal, al que acusó de haber tomado una “medida homofóbica” frente al nombramiento de este funcionario.