Organizaciones sociales denuncian persecución contra líderes en el Catatumbo

Catatumbo.

La situación de los líderes sociales en el Catatumbo se ha vuelto insostenible. De acuerdo con las organizaciones sociales de la región, la persecución por parte de los grupos armados ilegales se ha recrudecido en los últimos meses, obligando a decenas de dirigentes comunitarios a dejar sus hogares bajo amenaza.

Pablo Téllez, presidente de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), denunció que cerca del 60% de los mandatarios comunales han tenido que abandonar el territorio, lo que agrava la crisis social y de representación en las comunidades rurales.

“Nosotros, como organizaciones defensoras de derechos humanos, queremos apostarle a la paz, pero con la garantía de poder ejercer nuestro derecho en las comunidades. En este momento, quien diga en la región del Catatumbo que pertenece a Asuncat, a Asorrepascol, a la Guardia Campesina o incluso a un partido político como la Unión Patriótica, tiene que tener claro que le toca irse de la vereda, dejar su tierrita, su casita, su carrito, lo que tenga. Esta es una de las principales causas que están afectando muy fuertemente”, afirmó Téllez.

El líder campesino lamentó que, pese a algunos esfuerzos de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones defensoras de derechos humanos, no se ha visto una denuncia contundente que frene la persecución contra las comunidades.

“Necesitamos que los actores armados cesen esta persecución y que las instituciones del Estado acompañen de manera decidida a las comunidades. De lo contrario, seguirá creciendo el desarraigo y la vulneración de derechos”, advirtió.