Autoridades en alerta por amenazas de comando urbano gaitanista en Cúcuta / Foto: Policía Nacional( Thot )

Cúcuta

Las autoridades en la ciudad de Cúcuta han extremado las medidas de seguridad al conocerse un video en rede sociales que se ha hecho viral y donde un grupo armado conocido como “Comando Urbano Gaitanista” anuncia su presencia en la ciudad.

En el mensaje del grupo armado ilegal, se declara la guerra a las bandas transnacionales como la banda AK 47 y EL Tren de Aragua por la comisión de una serie de delitos en la ciudad, el área metropolitana y la zona de frontera.

Ante esta situación, el comandante de la policía en Cúcuta coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “nuestras unidades investigativas de policía judicial e inteligencia están adelantando las acciones para verificar la autenticidad y las intenciones de este presunto grupo”.

Indicó el alto oficial que “nosotros venimos adelantando una serie de acciones contra el multicrimen y en ese sentido estamos comprometidos con la vigilancia y seguridad ciudadana. No vamos a permitir que estas situaciones ente ilegales generen problemas en nuestra ciudad”.

Finalmente el coronel demandó toda la colaboración ciudadana, para avanzar en las acciones que mediante información permitan de manera estratégica hacer frente a las organizaciones ilegales que delinquen en esta zona del país.