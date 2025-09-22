Alcalde de Tibú advierte que no hay recursos para atender más víctimas del conflicto
Richar Claro señaló que el municipio llegó al límite financiero y pidió mayor respuesta.
Catatumbo.
La crisis humanitaria en el Catatumbo sigue desbordando las capacidades locales. El alcalde de Tibú, Richar Claro, advirtió que el municipio ya no cuenta con recursos para seguir atendiendo a las familias desplazadas y víctimas del conflicto armado, que en los últimos meses se han multiplicado en la región.
“Nosotros ya hicimos un desgaste administrativo y financiero del cual ya no tenemos más recursos para poder atender un desplazado más o una víctima más”, afirmó el mandatario.
Claro explicó que, aunque se ha solicitado apoyo a la Gobernación de Norte de Santander y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, muchas familias aún no reciben respuesta oportuna.
“El llamado que hacemos es a que todas las personas que han sido víctimas de algún hecho victimizante tengan esa sensación de seguridad de que se les está respondiendo. En este momento hay una dificultad y son los tiempos de respuesta que se demoran mucho por parte de la Unidad”, señaló.
El mandatario subrayó que la subsidiariedad entre las diferentes entidades del Estado es clave para garantizar la atención adecuada, pero insistió en que Tibú ya no tiene cómo responder en solitario a la magnitud de la crisis que golpea a su población.