Sicarios asesinaron un joven en el barrio Olaya Herrera de Cartagena

El occiso presentaba una anotación judicial por el delito de hurto del 2023

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte.

La víctima fue identificada como Leike Moreno Anaya de 19 años, quien presenta heridas por arma de fuego.

Según lo manifestado por la comunidad, dos sujetos iban en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.

