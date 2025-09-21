Sicarios asesinaron un hombre con varios antecedentes en Mompox

Los hechos se presentaron cuando Alexis Zúñiga de la Cruz, de 47 años de edad, se encontraba departiendo con otras personas en su residencia, hasta donde llegaron dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desciende y sin mediar palabras le dispara en varias oportunidades causándole la muerte en el lugar de los hechos.

En los hechos resultó herida otra persona el cual está recibiendo asistencia médica en el hospital local de Mompox.

La víctima fatal presenta tres anotaciones en el SPOA, por los delitos: dos por extorsión, cuatro por concierto para delinquir, dos por hurto y uno por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Hace 4 meses había salido de la cárcel.