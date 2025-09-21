Procuraduría abre investigación a exdirectivas de Comfamiliar en Cartagena

Posibles irregularidades en la compra y manejo de un lote en el municipio de Turbaco, Bolivar, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir investigación disciplinaria en contra de Lester Concepción Romero Mercado, en calidad de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como Agente Especial Interventor -Representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena – Comfamiliar.

El caso que originó la actuación del Ministerio Público tiene que ver con la adquisición del predio Montecielo, en donde debía ejecutarse un proyecto que, al parecer, nunca arrancó generando deterioro y un presunto detrimento patrimonial para la Caja de Compensación Familiar.

Las quejas de mala administración contra los exdirectivos de Comfamiliar, quienes habrían dado un manejo no adecuado a la situación, fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría Regional de Bolivar, que además de iniciar la investigación disciplinaria, pidió la práctica de pruebas documentales y técnicas, entre ellas la verificación del avalúo del inmueble por $5.600 millones de pesos, con el fin de establecer si la metodología utilizada en el cálculo del valor fue adecuado o generó un eventual detrimento al patrimonio de la corporación.