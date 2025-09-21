Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Procuraduría abre investigación a exdirectivas de Comfamiliar en Cartagena

Por presuntas irregularidades en compra de lote

Comfamiliar Cartagena y Bolívar estaba en vigilancia especial desde 2016. Foto: Cortesía Supersalud.

Comfamiliar Cartagena y Bolívar estaba en vigilancia especial desde 2016. Foto: Cortesía Supersalud.(Thot)

Posibles irregularidades en la compra y manejo de un lote en el municipio de Turbaco, Bolivar, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir investigación disciplinaria en contra de Lester Concepción Romero Mercado, en calidad de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como Agente Especial Interventor -Representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena – Comfamiliar.

El caso que originó la actuación del Ministerio Público tiene que ver con la adquisición del predio Montecielo, en donde debía ejecutarse un proyecto que, al parecer, nunca arrancó generando deterioro y un presunto detrimento patrimonial para la Caja de Compensación Familiar.

Las quejas de mala administración contra los exdirectivos de Comfamiliar, quienes habrían dado un manejo no adecuado a la situación, fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría Regional de Bolivar, que además de iniciar la investigación disciplinaria, pidió la práctica de pruebas documentales y técnicas, entre ellas la verificación del avalúo del inmueble por $5.600 millones de pesos, con el fin de establecer si la metodología utilizada en el cálculo del valor fue adecuado o generó un eventual detrimento al patrimonio de la corporación.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad