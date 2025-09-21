“Más de 40.000 personas han estado en Mompox durante este FestiJazz”: Yamil Arana

“Más de 40.000 personas han estado en Mompox en estos tres días, hemos ampliado la oferta cultural, dos tarimas simultáneas, feria de artesanías, agenda académica, esto ha sido un éxito total”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Mompox vivió una fiesta musical con jazz callejero y más de 10 artistas nacionales e internacionales en la tarima del Parque del Jazz.

Para el mandatario departamental, FestiJazz 2025 “fue un éxito total” en visitantes, ocupación hotelera, seguridad y proyección turística para Mompox.