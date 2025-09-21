Este es el billete colombiano antiguo por el que coleccionistas pagarían hasta 30 millones o más

En Colombia, la numismática se ha consolidado como una práctica en expansión que reúne historia, arte y un creciente interés por la inversión.

De esta manera, cada vez más personas descubren en esta disciplina una forma de conectar con el pasado, pues los billetes y monedas no solo representan valores monetarios, sino también relatos culturales, políticos y artísticos de distintas épocas.

Este auge se refleja en ferias especializadas, clubes de coleccionistas y espacios académicos que promueven el estudio y la preservación de piezas únicas.

Por otro lado, es importante considerar que el valor de una moneda o billete depende de factores como su rareza, conservación y demanda. Ediciones escasas o ejemplares en perfecto estado pueden alcanzar precios elevados, mientras que piezas asociadas con sucesos históricos o con diseños especiales adquieren gran prestigio entre coleccionistas nacionales e internacionales.

Adicionalmente, Colombia se ha convertido en un escenario atractivo para quienes buscan tanto exclusividad como rentabilidad. Más allá del aspecto económico, la numismática en el país se perfila como una actividad que fomenta la investigación, la preservación del patrimonio y la educación.

Su crecimiento denota no solo una tendencia global, sino también el interés local por rescatar y valorar la memoria histórica a través de monedas y billetes que narran la identidad colombiana.

¿Cuál personaje de la historia de Colombia aparece en este billete?

Simón Bolívar fue un militar, político y líder independentista venezolano, conocido como ‘El Libertador’.

Este personaje histórico fue determinante en la emancipación de varios países de Sudamérica del dominio español: lideró campañas para la liberación de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y ayudó a consolidar el Estado que hoy conocemos como Bolivia.

Asimismo, fue también fundador de la Gran Colombia, una república que unía los territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Frente a su aparición en el billete que será posteriormente mencionado, este ejemplar se emitió bajo la autoridad de la Junta de Amortización.

En ese billete aparece una imagen de tres cuartos de Simón Bolívar en el anverso, rodeado de imágenes mitológicas, como parte del diseño artístico.

La razón por la cual Bolívar fue elegido para figurar en ese billete tiene que ver con su estatus como símbolo de la independencia y la unidad nacional, un prócer con reconocimiento en Colombia y en toda la región; su imagen servía como homenaje histórico y también para transmitir legitimidad, autoridad y sentido de identidad nacional a la moneda.

¿Cuánto le pueden pagar por las diferentes condiciones de este billete?

El ejemplar por el que le pueden pagar grandes sumas de dinero es el billete de 1000 pesos, pero ojo, tiene que ser emitido en marzo de 1908.

Este billete fue hecho por la Junta de Amortización y emitido por la Junta de Conversión para recoger los billetes viejos de 1904 hechos en Inglaterra y en muy mal estado de conservación.

En un periódico colombiano, aparecieron muchos facsímiles o reproducciones exactas de billetes colombianos, hechos por la editorial Bonalletra Alcompas, S.L., todos con ceros o especímenes, estos billetes en la parte inferior dicen ‘NO NEGOCIABLE’.

Particularmente, con estos ejemplares se les cercenan partes, o los ensucian para engañar, se recomienda a los coleccionistas tener mucho cuidado o acudir a un experto.

Finalmente, según el ‘Catálogo de Monedas y Billetes de Colombia’, desarrollado por el ingeniero, especialista financiero y fundador de la ASOCOPA, Pedro Hernández: en regular estado, puede valer 5’000.000; en estado aceptable, 10’000.000; en buen estado,15´000.000; en muy buen estado, 30’000.000; y en excelente estado o nuevo, es muy escaso y casi imposible de encontrar por lo que el precio es discutible y se pone en consideración.