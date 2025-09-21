Este colegio en Colombia es el segundo en contar con certificación de Google: Valor de su matrícula // Caracol Radio

En Colombia existen miles de instituciones educativas, algunas de ellas se han consolidado debido a modelos educativos innovadores, certificaciones extranjeras, formación académica, formación integral, entre otras; en los últimos años se ha vuelto fundamental que todos estos centros educativos, al menos los de calidad superior, sean bilingües.

Durante tres décadas, una institución bilingüe en Bogotá ha marcado la diferencia en el ámbito educativo al combinar innovación tecnológica, estándares internacionales y un modelo de formación integral. Su enfoque no solo se centra en la excelencia académica, sino también en el desarrollo de competencias digitales y en el acompañamiento permanente a estudiantes, familias y docentes.

Con un modelo sistematizado que integra herramientas de Google Workspace for Education, esta comunidad educativa se ha consolidado como la primera Google Reference School en la capital, un reconocimiento que refleja su liderazgo en la transformación digital de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Además de su compromiso con la innovación, la institución se distingue por su carácter internacional: es reconocida como Cambridge English School, ofrece un sólido proyecto bilingüe (español–inglés con acercamiento al francés) y mantiene resultados destacados en las pruebas ICFES, evidenciando su calidad académica y la formación de ciudadanos globales.

Innovación educativa: primera Google Reference School en Bogotá

Con su certificación como Google for Education Reference School, Maximino Poitiers hace parte de un selecto grupo de instituciones reconocidas por integrar de manera ejemplar las herramientas de Google Workspace en sus procesos pedagógicos.

Para estudiantes: rutas de aprendizaje digital, rúbricas interactivas, portafolios online y desarrollo del pensamiento computacional.

rutas de aprendizaje digital, rúbricas interactivas, portafolios online y desarrollo del pensamiento computacional. Para familias: acceso en tiempo real a avances por competencia, asistencias, comunicaciones y calendario escolar.

acceso en tiempo real a avances por competencia, asistencias, comunicaciones y calendario escolar. Para docentes: bancos de recursos, tableros de datos de aprendizaje y seguimiento individualizado por estudiante.

Este ecosistema fortalece la enseñanza personalizada y permite un acompañamiento más cercano entre la escuela y el hogar.

Formación integral y estándares internacionales

El Colegio Bilingüe Maximino Poitiers ha construido un modelo académico que forma seres humanos íntegros y ciudadanos globales. Reconocido como Cambridge English School, la institución brinda educación bilingüe en español e inglés, con acercamiento al francés, y mantiene resultados ICFES Muy Superior.

Dentro de su apuesta por el reconocimiento de talentos, organiza anualmente el Festival de Talentos y Artes Escénicas, un espacio en el que estudiantes, docentes y familias se reúnen en escenarios como el Teatro Cafam Florez y el Julio Mario Santo Domingo.

30 años educando con excelencia en Bogotá

Desde su fundación en 1996, el Colegio Bilingüe Maximino Poitiers ha formado generaciones de estudiantes bajo un modelo que combina innovación, valores y calidad académica. Durante el periodo 2025–2026 celebra 30 años de trayectoria reafirmando su compromiso con la excelencia educativa.

“La pandemia aceleró la adopción tecnológica y nos permitió romper fronteras formativas. Nuestro compromiso es seguir educando en el amor a Dios y en la construcción de ciudadanos íntegros, con la participación activa de las familias”, señaló la rectora Yasmín González Cifuentes.