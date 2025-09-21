En el 2027 estarían finalizando las obras de ampliación del aeropuerto de Cartagena

Las obras incluyen la construcción de una nueva terminal internacional de 19.593 m², la ampliación de la plataforma comercial en 15.740 m² y la remodelación integral de 25.144 m² de la terminal existente, con el propósito de modernizar la infraestructura y responder a la demanda aérea en Cartagena.

En total, se desarrollarán 22 intervenciones agrupadas en 2 unidades funcionales, entre las que se destacan la construcción de un edificio de tres niveles con capacidad para 330 plazas de parqueo, la ejecución de una nueva calle de rodaje paralela a la pista que permitirá optimizar la circulación de aeronaves y reducir tiempos de operación, y la instalación de cinco puentes de abordaje con tecnología swing gate, diseñados para atender de manera flexible tanto vuelos nacionales como internacionales entre otras.

De igual forma, el proyecto contempla la construcción de un jet ducto, con el fin de trasladar el sistema de almacenamiento de combustible actual a una zona más segura y distante de las áreas residenciales, mitigando los impactos ambientales y disminuyendo la contaminación auditiva que actualmente afecta al barrio Crespo. Este sistema se complementará con la implementación de un nuevo centro de llenado de combustible, diseñado bajo estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad, que garantizará un abastecimiento más eficiente, confiable y ambientalmente responsable.