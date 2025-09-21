Cardique finalizó con éxito la IX Feria de Negocios Verdes

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique agradece a Cartagena por abrir sus puertas y acompañar la IX Feria de Negocios Verdes 2025, que durante dos días 19 y 20 de septiembre reunió a más de 70 emprendedores sostenibles de la jurisdicción del norte y centro de Bolívar en el Centro Comercial Caribe Plaza.

El evento se consolidó como una vitrina para mostrar productos con historias, servicios y experiencias amigables con el medio ambiente, desde la agroindustria, la gastronomía y las artesanías, hasta propuestas de turismo sostenible que protegen la naturaleza.

“19 y 20 de septiembre: Cartagena estuvo modo verde con esta feria de negocios sostenibles. Muchas gracias a todos los que visitaron, compraron y apoyaron a nuestros emprendedores. Quiero decirles que para la próxima edición tendremos mucho más”, expresó Ángelo Bacci, director general de Cardique.

Entrega de avales y reconocimientos

Uno de los momentos más significativos de la feria fue la entrega de avales a 70 negocios verdes por parte de Cardique, un respaldo que certifica que estas iniciativas cumplen con los criterios del Plan Nacional de Negocios Verdes 2022–2030, garantizando procesos de producción responsables, innovación y economía circular.

“No nos concentremos solo en vender, sino en explicar lo que hacemos. Quien compra un producto de un negocio verde, compra oxígeno. Estos avales se entregan con orgullo porque representan un esfuerzo por cambiar la vida de las personas y cuidar nuestro planeta”, señaló el director Bacci.

Los emprendedores también entregaron un reconocimiento a Ángelo Bacci, en voz de Eduard Guerrero (San Jacinto Travel) y Antonio Rodríguez (Asoprocoas), quienes destacaron el respaldo recibido por parte de la corporación.

La ceremonia contó con la presencia del doctor Francisco Castillo, asesor del alcalde para asuntos ambientales, como testigo del compromiso de la ciudad con la sostenibilidad.

Una feria con cultura, cocina en vivo, espacios para niños y educación ambiental

La feria ofreció un espacio diverso que incluyó ruedas de negocios, conferencias, pasarelas de productos y ventas directas, donde los artesanos y productores cerraron acuerdos comerciales. Un ejemplo fue Ana Dolores Herrera, quien vendió más de 100 kilos de queso durante la feria y agradeció a Cardique por apoyar a los emprendedores rurales.

Uno de los atractivos más celebrados fue la cocina en vivo, con invitados especiales que prepararon recetas innovadoras a partir de los productos de los negocios verdes participantes, demostrando cómo la sostenibilidad también se saborea y se convierte en experiencias únicas para el público.

La programación cultural estuvo a cargo de agrupaciones como Caribeshow con La Zorra Chucha, propuesta musical alternativa de la Fundación Iguanas, que promueve la educación ambiental a través del arte de la mano de Cardique.

Además, la Feria Kids ofreció actividades pedagógicas para los más pequeños, como pinturas y el show Mala Fama, que resaltó el valor de especies como el burro, el manatí, la serpiente y el cocodrilo en el equilibrio de la naturaleza.

Bolívar como referente de negocios con propósito

La IX Feria de Negocios Verdes de Cardique 2025 reafirmó el potencial de Bolívar como territorio de innovación sostenible, donde los emprendedores no solo generan ingresos, sino que también preservan ecosistemas y fortalecen la identidad cultural.

Con la clausura de esta edición, Cardique reitera su compromiso de seguir acompañando a los negocios verdes, visibilizando sus logros y ampliando las oportunidades para un futuro donde el desarrollo y la sostenibilidad vayan de la mano.