Alarma en la industria del acero: caen la demanda y aumentan importaciones chinas en Colombia

Acerías Paz del Río alertó que la siderurgia nacional enfrenta una crisis por la baja en construcción e infraestructura y la presión de importaciones más baratas, lo que pone en riesgo cerca de 45 mil empleos.

Trabajadores de Acerías Paz del Río votan entre huelga o tribunal de arbitraje, el presidente responde.

Felipe Carreño

Acerías Paz del Río advirtió que la industria siderúrgica nacional atraviesa una crisis marcada por la baja demanda interna y la presión de las importaciones de acero desde China y otros países sin Tratados de Libre Comercio. Según Fabio Galán, presidente ejecutivo de la compañía, la situación se agrava con la parálisis de programas como Mi Casa Ya y la caída en la inversión en infraestructura, lo que impacta directamente la producción local.

De acuerdo con datos de Valora Analítica, los precios de internación del acero presentan diferencias de hasta el 50 % frente a los del mercado nacional, afectando la competitividad de las cinco siderúrgicas del país que sostienen alrededor de 45 mil empleos. Aunque la salvaguardia impuesta en Colombia estableció un arancel del 35 % para las importaciones chinas, Galán señaló que se requieren medidas adicionales, similares a las aplicadas en Estados Unidos, México y Brasil, que respalden de forma estructural a toda la cadena productiva del acero.

