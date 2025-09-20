Zelenski anuncia reunión con Trump, mientras Rusia intensifica ataques

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, en medio de la intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Rusia realizó uno de sus mayores ataques aéreos durante la noche del sábado, disparando 40 misiles y 580 drones contra Ucrania en una andanada que mató al menos a tres personas y dejó decenas de heridos, dijo Zelenski este sábado.

De su parte, el ejército ucraniano lanzó un ataque con drones y mató a cuatro personas en la región rusa de Samara, a 800 km del frente, afirmó el gobernador local en las redes sociales.

El intento de Estados Unidos para terminar pronto con la guerra está estancado y Rusia ha descartado una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Zelenski, algo que Kiev dice que es la única manera para alcanzar la paz.

“Esperamos sanciones”

“Esperamos sanciones si no hay reunión entre los líderes o, por ejemplo, ningún alto al fuego”, dijo Zelenski en declaraciones divulgadas por la presidencia ucraniana el sábado.

“Estamos listos para una reunión con Putin. He hablado de esto. Tanto bilateral como trilateral. Él no está listo”, agregó Zelenski.

Ucrania también reclama garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques rusos en caso de un acuerdo de paz por el conflicto.

Pero Putin advierte que cualquier plan que considere el despliegue de tropas occidentales en Ucrania sería inaceptable.

En el último ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania, “un misil con municiones de racimo impactó directamente en un edificio de apartamentos” en la ciudad de Dnipró, dijo Zelenski en las redes sociales.

El mandatario ucraniano publicó imágenes de autos y un edificio en llamas mientras rescatistas trasladaban a una persona a un lugar seguro entre los escombros.