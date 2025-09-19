Yandel celebra más de 25 años de trayectoria presentando su sinfónico en Colombia

El 28 de noviembre, el público capitalino recibirá al pionero de la música urbana y una de las voces más icónicas del reggaetón, Yandel, que se prepara para marcar un hito en su carrera con el espectáculo “Yandel Sinfónico”, un formato que fusiona su inconfundible estilo con la majestuosidad de una orquesta sinfónica en vivo. Esta experiencia se presentará en el Movistar Arena, para ofrecer al público una noche donde la fuerza del reguetón se eleva a nuevas dimensiones gracias a la sonoridad de las cuerdas frotadas, los vientos y la percusión sinfónica.

Este concierto especial representa una nueva etapa en la trayectoria del artista puertorriqueño, en la que reinventa sus éxitos y los presenta bajo una luz distinta, poderosa y emotiva. Canciones que han marcado generaciones se transformarán en versiones sin precedentes, creando un diálogo entre la energía urbana y la elegancia sinfónica. El resultado será un espectáculo capaz de cautivar tanto a los seguidores más fieles como a nuevas audiencias que vivirán la música de Yandel desde otra perspectiva.

Yandel se ha consagrado como una de las figuras fundamentales del reggaetón, tanto en su papel dentro del dúo Wisin & Yandel como en su carrera en solitario. Ha acumulado múltiples éxitos, colaboraciones y #1 en listas como Billboard Latin Airplay. El formato Sinfónico ha sido recibido con entusiasmo en otros países, demostrando que el público aprecia reinterpretaciones que unen lo urbano con la música sinfónica.