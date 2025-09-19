UAESP refuerza acciones para mejorar la limpieza y gestión de residuos en Bogotá

Colombia

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció que durante 2025 ha fortalecido las estrategias para garantizar la recolección de residuos, atender los puntos críticos de la ciudad y promover prácticas sostenibles en Bogotá.

“Consolidamos esfuerzos junto a los concesionarios y otras entidades para mantener la limpieza, la salubridad y el orden en la capital”, señaló la UAESP, tras informar que a diario se disponen alrededor de 5.600 toneladas de basura en el relleno sanitario Doña Juana.

Recolección y flota vehicular

Hasta agosto de 2025 se registró un promedio de 5.614 toneladas diarias de residuos ordinarios no aprovechables, lo que representa un aumento del 3 % frente al año pasado.

La frecuencia de recolección se mantiene en mínimo tres veces por semana, con refuerzos diarios o hasta tres veces al día en zonas críticas como el centro.

La operación se apoya en 553 vehículos, entre compactadores, barredoras mecánicas, volquetas, camiones y unidades de lavado.

Acciones complementarias

La UAESP también informó resultados en tareas de limpieza adicionales:

Barrido y limpieza de vías: desde 3 veces por semana hasta 28 en sectores con alta afectación.

desde 3 veces por semana hasta 28 en sectores con alta afectación. Corte de césped: más de 41 millones de metros cuadrados atendidos en lo corrido del año.

más de 41 millones de metros cuadrados atendidos en lo corrido del año. Lavado de áreas públicas: 451 áreas intervenidas, con 315.362 m² lavados.

451 áreas intervenidas, con 315.362 m² lavados. Puntos de regueros: la estrategia Cazaregueros permitió atender 223.000 puntos en el primer semestre.

Residuos especiales

La gestión de escombros y voluminosos también se reforzó:

Se firmó el contrato 305 de 2025 con Aguas de Bogotá para el manejo de residuos clandestinos.

Este año se han recibido 5.421 solicitudes ciudadanas de recolección gratuita (primer metro cúbico).

En promedio, se recolectan 29.678 toneladas mensuales entre concesionarios y Aguas de Bogotá.

Se mantienen 154 Ecopuntos activos, que han recibido más de 7.000 toneladas.

Operativos y control ciudadano

Entre 2024 y 2025 se realizaron 1.939 operativos interinstitucionales en zonas críticas como Galerías, Los Mártires, Santa Fe y San Cristóbal, con la recolección de cientos de toneladas de residuos.

La estrategia Guardianes de la Noche, en conjunto con la Policía, ha impuesto 52 comparendos y realizado 219 llamados de atención a ciudadanos que incumplen las normas de disposición de basuras.

Llamado a la ciudadanía

Aunque la UAESP no tiene funciones sancionatorias, recordó que “sacar basura fuera del horario establecido puede acarrear multas de 4 a 16 salarios mínimos legales vigentes”, según la Ley 1801 de 2016.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana: respetar los horarios de recolección, usar los canales de reporte y contribuir activamente al cuidado del entorno.