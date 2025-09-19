Toque de queda en La Mesa por protestas; contrato de parqueo solo podrá resolverse en tribunales

Alcaldía de La Mesa decretó toque de queda en el municipio por “problemas de orden público”. Foto: Alcaldía de La Mesa.

Colombia

La alcaldesa Laura Marcela Londoño informó que fueron reversados los cambios de sentido vial que habían generado inconformidad entre los comerciantes y habitantes del municipio. Sin embargo, fue enfática en que “no existe un mecanismo legal y jurídico que le permita a un alcalde revocar de manera inmediata” el contrato de concesión de las zonas de estacionamiento regulado, vigente por once años.

La mandataria señaló que el concesionario “ha manifestado en varias ocasiones no tener intención de recurrir a la terminación bilateral”, por lo que la única alternativa es acudir a la vía contenciosa administrativa, es decir, a una demanda ante los tribunales.

Gobernador: “No resulta de la voluntad de la Alcaldía”

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, respaldó esa posición y aclaró que la petición de los manifestantes de liquidar el contrato “no resulta de la voluntad o del simple trámite por parte de la Alcaldía Municipal”.

Rey destacó que, aunque se cumplieron acuerdos como la derogatoria de los actos que modificaban los sentidos viales, la terminación anticipada del contrato requiere procesos judiciales con plazos y etapas definidos. Además, recordó que desde el Gobierno Departamental ya se envió a control de legalidad el acuerdo que autorizó estas zonas de estacionamiento regulado.

Decreto de orden público: toque de queda y ley seca

En medio de la tensión, la administración municipal expidió el Decreto 085 del 18 de septiembre, que establece:

Toque de queda nocturno: entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m.

entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. Restricción especial para menores de edad.

Ley seca: prohibición de venta y consumo de licor en horarios nocturnos del fin de semana.

prohibición de venta y consumo de licor en horarios nocturnos del fin de semana. Restricción de parrillero en moto.

El decreto contempla excepciones para personal de salud, organismos de socorro, fuerza pública, periodistas y transporte de alimentos y medicamentos.

Panorama incierto de las manifestaciones

Aunque las protestas han cesado por momentos, no está claro si continuarán en los próximos días. Las autoridades aseguran que su prioridad es garantizar la seguridad y mantener espacios de diálogo con la comunidad, mientras los comerciantes insisten en que las zonas de estacionamiento regulado afectan gravemente su actividad económica.