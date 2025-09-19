Sale del Ejército Nacional el General Fredy Gómez Gamba, comandante de la cuarta división

Colombia

El general Fredy Gómez Gamba, actual comandante de la cuarta división que opera en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés y a la cual llegó hace dos años, habría solicitado el retiro voluntario de la institución.

Esta decisión generaría cambios en los altos mandos, al interior de la institución. No obstante, aún no se conoce el porqué de la salida del general Gómez.

Por el momento, tampoco se ha confirmado quién sería el reemplazo del general Gómez, ni quién quedará a cargo de la división mientras se hacen los cambios necesarios.

Otros cambios al interior del Ejército Nacional

Otras de las salidas que se vienen en el Ejército, serían de los generales Federico Mejía, quien enfrenta una investigación en su contra por parte de la Fiscalía por presuntos nexos en el Cauca con disidencias de las extintas Farc.