¿Riesgos de TikTok en niños? Estudio de UCSF alerta sobre salud y adicción

En 2019 la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos multó a TikTok por la recolección y tratamiento ilícito de datos personales de niños, niñas y adolescentes de ese país. Foto: Getty Images( Thot )

Una investigación liderada por la ‘University of California San Francisco’ (UCSF) y publicada en la revista ‘Academic Pediatrics’ examinó el comportamiento digital de más de 10.000 niños estadounidenses entre 11 y 15 años.

Este estudio reveló que una gran mayoría de menores de 11 y 12 años ya hacen uso activo de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Snapchat, entre otras, a pesar de que estas aplicaciones establecen una edad mínima de 13 años para registrarse.

Cabe destacar que esta situación adquiere mayor relevancia al descubrir que cerca del 6.3% de los participantes admitió esconder sus cuentas a los padres, lo que evidencia una dinámica de riesgo y ocultamiento en la relación familiar frente al consumo digital.

Por su parte, el pediatra Jason Nagata, investigador de la ‘UCSF Benioff Children’s Hospitals’, subrayó que el problema no se limita a una cuestión de supervisión parental, sino que refleja un fenómeno de carácter estructural.

Según Nagata, los legisladores y responsables de políticas públicas deben asumir que las redes sociales constituyen un reto sistémico con impactos directos en la salud infantil.

¿Qué riesgos para la salud mental y el rendimiento escolar enfrentan los niños?

El equipo de Nagata también encontró patrones preocupantes en el uso de redes sociales entre niños y adolescentes.

Desde la perspectiva de la investigación, uno de cada cuatro menores piensa con frecuencia en estas plataformas, mientras que otro 25% las utiliza como vía de escape para olvidar sus problemas cotidianos.

Adicionalmente, un 17% intentó reducir el tiempo de conexión sin lograrlo, lo que refleja un control limitado sobre sus hábitos digitales, y un 11% admitió que el uso excesivo ha tenido impactos negativos en su rendimiento escolar.

Asimismo, los investigadores señalaron la presencia de síntomas comparables a una adicción, entre ellos abstinencia, tolerancia, conflictos y recaídas, características que suelen observarse en conductas compulsivas.

El estudio también sostuvo que el uso temprano de redes sociales está relacionado con síntomas depresivos, TDAH, trastornos alimenticios y conductas disruptivas, lo que ha generado alarma en la comunidad médica y académica. Estos hallazgos fortalecen la necesidad de abordar el fenómeno como un problema de salud pública emergente.

¿Cómo responden las instituciones y qué papel tienen los padres?

Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos evalúa la posibilidad de prohibir TikTok por razones vinculadas a la seguridad nacional, varios expertos insisten en que el debate no debe limitarse al plano geopolítico, sino también atender al bienestar infantil.

En este contexto, la ‘Academia Estadounidense de Pediatría’ impulsó el ‘Family Media Plan’, una herramienta diseñada para que las familias establezcan reglas claras sobre el uso de pantallas y redes sociales, adaptadas a la edad y necesidades de cada menor.

Nagata, que también es padre de dos hijos, enfatizó que los padres desempeñan un rol fundamental en la protección digital de los niños. Por ende, recomendó mantener conversaciones abiertas y constantes sobre los riesgos y beneficios de la tecnología, además de ofrecer ejemplos responsables en su propio uso cotidiano.

Finalmente, dijo Nagata, estas prácticas no solo favorecen un consumo más equilibrado, sino que también ayudan a construir una relación saludable y consciente con los medios digitales desde la infancia.