Presidente de Andesco: “Gas que estamos trayendo viene del fracking. Hay doble moral”

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y del Consejo Gremial Nacional (CGN). Foto: cortesía CGN

Durante el primer día del Congreso de Colfecar, gremio de Transportadores de carga, el presidente de ANDESCO, Camilo Sánchez, dijo que actualmente en el país se está importando gas caro y proveniente del fracking, pero dentro del país se está frenando la producción nacional.

“No tiene sentido comprar gas importado cuando tenemos el potencial para producirlo aquí”, agregó Sánchez. A su vez advirtió que este hecho encarecerá las tarifas de energía y gas domiciliario en el país, afectando a los hogares.

“El país perdió 20 billones de pesos al dejar de explotar estos sectores, cifra equivalente a una reforma tributaria, cuando Colombia no produce, otro país lo hace. No se reduce la contaminación global, pero sí perdemos ingresos”, añadió el presidente de ANDESCO.

De igual manera, planteó que, para impulsar una transición energética, le proponen al Gobierno Nacional bajar el IVA a los vehículos eléctricos y a gas del 19% al 5%.