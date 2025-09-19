Murió motociclista tras ser arrollado por una buseta en la glorieta de Bazurto

Cartagena

Un fuerte accidente de tránsito acabó con la vida de un motociclista cuya identidad se desconoce en Cartagena.

Caracol Radio conoció a través del DATT que el siniestro vial ocurrió en la glorieta del mercado de Bazurto sobre la avenida Pedro de Heredia en plena hora pico. De acuerdo con la autoridad de tránsito, presuntamente, el motociclista fue arrollado por una buseta que cubría la ruta Bayunca – Cartagena.

Al parecer, uno de los implicados cruzó el semáforo en rojo y en exceso de velocidad. La víctima, quien conducía una motocicleta de placas RFJ 21G, perdió la vida de manera instantánea tras recibir el golpe de la buseta.

Hasta el momento se desconoce su identidad y en el lugar no se encontró casto de seguridad. El reporte indica que por las lesiones que presenta en su cabeza, se presume que el motociclista no usaba casco protector.

El otro vehículo implicado es una buseta de la ruta BAYUNCA de placas TES-245, cuyo conductor se entregó voluntariamente a las autoridades de policía, quienes por seguridad lo trasladaron al CAI de Martínez Martelo donde se le practicó una prueba de embriaguez, dando resultado negativo.

Se desconoce si el motociclista tenía licencia de conducción para ese tipo de vehículo.