MOE advierte retos de seguridad y desinformación para las elecciones de 2026

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que las elecciones de 2026 representan un desafío en materia de seguridad y de lucha contra la desinformación, por lo que será clave el trabajo articulado entre las instituciones del Estado.

“Más que una preocupación, lo que tenemos son muchísimas tareas para las próximas elecciones. La primera es el diálogo y la coordinación entre las diferentes entidades del Gobierno. Es muy importante que estén presentes el ministro Benedetti y el ministro de Defensa, porque uno de los principales temas es la seguridad para el proceso electoral”, señaló Barrios.

La directora de la MOE explicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil prepara consultas de partidos políticos y de juventudes, lo que servirá como prueba para las innovaciones que se implementarán en el próximo año. “Tendremos que evaluar cómo se hará la auditoría a los diferentes software y qué análisis deben realizarse, especialmente en el tema de comunicaciones”, agregó.

Uno de los principales riesgos, según Barrios, es la desinformación en redes sociales. “Los discursos de odio y los mensajes estigmatizantes son un riesgo real. Debemos generar alianzas y diálogos para evitar que el miedo y la desinformación terminen afectando el proceso, incluso más que la compra de votos o los riesgos de violencia”, afirmó.

Finalmente, alertó sobre las regiones que hoy presentan mayores índices de violencia política contra candidatos y líderes sociales. “Nos preocupan especialmente Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca”, concluyó.