La Corte decidió que no hubo motivación aparente, por lo que la jueza afectó la libertad: Granados

La Corte Suprema de Justicia ratificó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso penal que enfrenta, luego de resolver una tutela interpuesta por su defensa. La decisión, que no fue unánime, se dio con dos votos a favor y uno en contra en la Sala Penal, y confirma que el exmandatario podrá permanecer en libertad mientras se resuelve de fondo la apelación a la sentencia de primera instancia.

El abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, estuvo el viernes 19 de septiembre en 6AM de Caracol Radio y aseguró que se trataba de una decisión esperada desde el punto de vista jurídico, aunque no descartó que existía incertidumbre por la división en la Sala.

“En derecho a nuestro juicio no lo había. sin embargo, sabes muy bien que siempre hay la posibilidad de tener criterios divergentes de hecho, esta fue una decisión que no fue unánime fue dividida, dos a uno, y la postura del magistrado que salvó el voto, el doctor Jason Chaverra fue una postura basada en un criterio de coherencia porque en casos anteriores ha sostenido que no caben tutelas con apelaciones en curso”, señaló Granados.

La jueza Heredia no cumplió con su deber constitucional de motivar la privación de libertad de Uribe

El abogado Jaime Granados cuestionó nuevamente la actuación de la jueza 44, Sandra Heredia, quien había ordenado la detención del expresidente. Según la defensa, esa decisión se tomó sin motivación suficiente, lo que constituye una vulneración al derecho fundamental a la libertad.

“Lo que hubo fue una motivación aparente. No explicó adecuadamente por qué se privaba de la libertad al expresidente en una sentencia que no estaba en firme. Por eso el tribunal y ahora la Corte han corregido esta decisión en tres ocasiones, a través de tutelas que nos han dado la razón”, dijo.

Además, el abogado aclaró que la libertad de Uribe es total y que no tiene limitaciones territoriales ni temáticas.

“Se presume inocente, no tiene restricciones, puede moverse por todo el país y ejercer su vida pública y privada normalmente. Solo debe comparecer cuando sea requerido por el tribunal”, afirmó.

Uribe renunció a la prescripción del proceso

Granados, explicó que el siguiente paso está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que debe resolver las apelaciones presentadas por la Procuraduría, la defensa y el propio Uribe contra la sentencia de primera instancia.

Aunque la fecha de prescripción del proceso estaba fijada para el 16 de octubre, Granados recordó que el expresidente renunció a esa figura para permitir que el tribunal estudie el caso sin presión de tiempo.

“Ahora dependerá exclusivamente del tribunal si resuelve antes o después de esa fecha”, añadió.

Participación en la vida política

Finalmente, la defensa de Uribe confirmó que el expresidente puede participar sin inconvenientes en la vida política, incluso aspirar al Senado.

“Mientras se mantenga la presunción de inocencia, no hay impedimento alguno para que sea elegido y ejerza”, concluyó Granados.

