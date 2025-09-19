Gobernación de Boyacá responde a denuncias por muerte de soldado y calidad del agua en Chiquinquirá

El gobierno departamental de Boyacá se pronunció tras la polémica generada por la muerte del soldado Elkin Sebastián Torres en Chiquinquirá y las denuncias sobre presuntas fallas en el sistema de salud y la calidad del agua en el batallón de infantería N.º 2. «…Como en todos los sectores, el hecho de que sea un miembro de la Fuerza Pública, no quiere decir que no tenga que sufrir las inclemencias que hoy tienen los sistemas de salud en el país…», señaló Wilmar Triana, gobernador encargado en entrevista con Caracol Radio.

El encargado del despacho de la Gobernación manifestó que el caso será analizado junto al Ejército y con la supervisión de la Secretaría de Gobierno de Boyacá. «…Estaremos terminando esta sesión trabajando con el comandante del Ejército y revisar qué pudo haber ocurrido y qué medidas se deben tomar para que no siga presentándose estas falencias…», indicó. Al mismo tiempo, planteó discrepancias con las denuncias del personero municipal sobre la calidad del agua en la ciudad.

El funcionario sostuvo que, aunque el acueducto de Chiquinquirá tiene dificultades técnicas y altos costos de tratamiento, el suministro cuenta con certificación sanitaria. «…El agua de Chiquinquirá es un agua potable, es un agua que está certificada por la Secretaría de Salud…», afirmó, aunque reconoció que podría haber irregularidades puntuales en la administración interna del batallón, tanto en el suministro de agua como en el manejo de alimentos.

Finalmente, destacó la importancia del trabajo institucional para garantizar la atención a las comunidades, incluso en ausencia temporal del gobernador Carlos Amaya. «…Aunque no esté el gobernador presente, sí estamos todos activos para que el departamento no se caiga y para seguir adelante con los logros que necesitamos sacar en nombre del gobierno departamental…», concluyó el funcionario encargado.