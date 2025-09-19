Exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, recibe nueva condena por desfalco de los Juegos Nacionales

Ibagué

La justicia impuso una nueva condena contra el exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, por el sonado caso de corrupción por la construcción y mejoramiento de los escenarios deportivos de ibagué para la realización de los Juegos Nacionales del 2015.

En esta oportunidad, después de avalar el preacuerdo realizado entre la Fiscalía y el exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez Ramírez, un juez de conocimiento lo condenó a la pena de 3 años y 8 meses de prisión por haber celebrado el contrato de interventoría de la obra del Estadio Manuel Murillo Toro, con el fin de realizar los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015.

¿Qué delito aceptó Luis H. Rodríguez?

El exmandatario de Ibagué aceptó en el preacuerdo su responsabilidad por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Rodríguez Ramírez fue alcalde para el período 2012-2015, y asumió todo lo concerniente a la contratación de diseños de obras e interventorías para adecuar, remodelar o construir los escenarios deportivos para las justas nacionales, delegando funciones a terceros, quienes, previo pago de coimas, adjudicaron contratos que fueron direccionados a determinados oferentes, sobreponiendo intereses personales y económicos que favorecieron a particulares.

Esta es la tercera condena que mediante preacuerdo recibe Luis Hernando Rodríguez Ramírez; quien se encuentra con prisión domiciliaria por una de las sentencias ya impuestas, por las irregularidades cometidas en la contratación para la realización de estos juegos. Los otros dos procesos en su contra fueron por irregularidades en las obras relacionadas.

El juzgado, además, le impuso una sanción de 56 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y una multa de 133.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

La decisión ya quedó en firme.