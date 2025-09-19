El ministro Germán Ávila será el encargado de la Presidencia durante el viaje de Petro a Nueva York

Uno de los viajes más importantes del presidente colombiano se desarrollará la próxima semana en Nueva York, se trata de la asistencia a la Asamblea de las Naciones Unidas y en lo que será su última intervención como jefe de Estado ante esta Organización.

El viaje resulta fundamental por la tensión que se vive con el gobierno de Donald Trump ante la descertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y ante la necesidad del presidente de dar a conocer los resultados de la política antidrogas del país y de la erradicación del uso del glifosato para cultivos ilícitos.

El alto mandatario aprovechará la Asamblea para buscar una unidad ideológica con los países latinoamericanos y caribeños de izquierda, con el propósito de contrarrestar las decisiones de Donald Trump.

¿Quién quedará encargado de Presidencia tras el viaje de Petro?

A través del decreto 1000, el ministro de Hacienda, Germán Ávila es designado para encargarse de las labores presidenciales durante el viaje de Gustavo Petro.

El jefe de la cartera ya había asumido esta labor en el viaje que hizo el alto mandatario a Chile.