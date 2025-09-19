DT de Juventus habló sobre el rendimiento de Cabal: “Juan está mejorando su estado físico”

Juan David Cabal regresó a las canchas después de estar 10 meses por fuera, debido a una lesión que sufrió en un entrenamiento con la Selección Colombia. El defensor volvió a estar convocado en la plantilla de la Juventus luego de que los médicos le dieran el alta.

El colombiano regresó oficialmente a las canchas el sábado 13 de septiembre en la victoria 4-3 sobre Inter de Milán, partido que correspondió a la tercera fecha de la Serie A. Aunque no fue titular, ingresó al minuto 75 por el italiano Manuel Locatelli.

“Cabal es un chico excepcional, nos alegra que haya vuelto después de un año. Aporta energía, positividad y calidad, y espero que nos ayude de ahora en adelante”, afirmó el director técnico luego del debut de Juan David Cabal.

¿Qué fue lo que dijo Igor Tudor sobre Juan David Cabal?

El director técnico Igor Tudor asistió a la rueda de prensa previo al partido contra Hella Veronha por la fecha 4 de Serie A 2025/26, destacó la evolución del colombiano y resaltó la importancia que tiene en el equipo italiano.

“Juan está mejorando su estado físico. Me gusta mucho y puede jugar en múltiples posiciones. Es importante para mí y cuento con él” afirmó el entrenador Tudor.

El defensor fue convocado por tercera vez por Igor Tudor para el próximo partido que será este sábado 20 de septiembre contra Hellas Veronha a partir de las 11 de la mañana (hora Colombia) en el estadio Marcantonio Bentegodi.