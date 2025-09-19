Descertificación y conflictos globales: La agenda del presidente Petro en asamblea ONU de Nueva York

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/05/2024.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario Gustavo Petro mientras habla este martes en Bogotá (Colombia). El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que denunciará ante la ONU que el Estado no cumple el acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de la FARC y vaticinó que eso puede llevar a "derramamientos de sangre". EFE/ Presidencia De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

La descertificación de Estados Unidos a Colombia fortaleció la tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro, que siempre ha estado mediada por conflictos y desacuerdos.

Sin embargo, el presidente Petro viajará el próximo domingo, con su comitiva a Nueva York, para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, en lo que será su última intervención como jefe de Estado ante este grupo de países.

El alto mandatario aprovechará la reunión con la instancia multilateral para mostrar su política antidrogas y los resultados logrados, y reiterarle al gobierno de Donald Trump en que no va acceder a cambios y que deberían replantear las decisión.