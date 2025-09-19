Descertificación y conflictos globales: La agenda del presidente Petro en asamblea ONU de Nueva York
El viaje de Petro y varios de sus ministros se dará en medio de la tensión con Donald Trump ante la descertificación a Colombia.
La descertificación de Estados Unidos a Colombia fortaleció la tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro, que siempre ha estado mediada por conflictos y desacuerdos.
Sin embargo, el presidente Petro viajará el próximo domingo, con su comitiva a Nueva York, para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, en lo que será su última intervención como jefe de Estado ante este grupo de países.
El alto mandatario aprovechará la reunión con la instancia multilateral para mostrar su política antidrogas y los resultados logrados, y reiterarle al gobierno de Donald Trump en que no va acceder a cambios y que deberían replantear las decisión.