Centro Democrático y Cambio Radical concretan cumbre para buscar la unidad de cara al 2026

Colombia

Tras una serie de diálogos y acercamientos entre miembros del Centro Democrático y de Cambio Radical, se confirmó que el próximo 15 de octubre se realizará una ‘Cumbre de la Oposición’, con miras a unir esfuerzos para consolidarse de cara a las elecciones del 2026.

Se conoció ya un borrador del cronograma de lo que será este encuentro. En primer lugar, el próximo miércoles 24 de septiembre, habrá una primera reunión para aprobar la agenda a realizar. En este encuentro estarán directores y voceros de las colectividades.