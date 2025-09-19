Campaña “Endulza tu vida” para prevenir accidentes en la Vía al Mar

En el marco de la celebración de amor y amistad, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar ha puesto en marcha la campaña “Endulza tu vida”, una iniciativa que busca concienciar a los conductores sobre la importancia de la seguridad vial en la Vía al Mar y reducir el número de accidentes de tránsito durante esta festividad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La campaña consiste en la entrega de chocolatinas con mensajes alusivos a la seguridad vial en puntos estratégicos de la Vía al Mar, como peajes y estaciones de servicio. Los mensajes buscan recordar a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar distracciones al volante y utilizar el cinturón de seguridad.

“La seguridad vial es una responsabilidad de todos. En estas festividades, los invitamos a conducir con precaución y a proteger la vida de sus seres queridos.”, señaló el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía de Bolívar, enmarcado en la estrategia institucional de la Policía Nacional “Seguros, Cercanos y Presentes”.

“Queremos endulzar el camino de los conductores y recordarles que la seguridad vial es el mejor regalo que pueden dar a sus seres queridos en esta fecha especial”, señaló el capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar.

La campaña “Endulza tu vida” se complementa con la difusión de mensajes en redes sociales a través del hashtag #EndulzaTuVidaConSeguridad y la colaboración con medios de comunicación locales para dar a conocer la iniciativa y sus objetivos.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar invita a todos los conductores a unirse a esta campaña y a conducir con responsabilidad para disfrutar de un amor y amistad seguros, cercanos y presentes en la Vía al Mar.