Bolsonaro, entre la condena, un nuevo juicio y la amnistía

Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó que se investiguen supuestas irregularidades en las que incurrió el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), ya condenado por golpismo, durante la pandemia de la covid-19, que dejó en el país más de 700.000 muertes.

La decisión fue tomada por el magistrado Flávio Dino, quien ha pedido la reapertura de varios aspectos de un caso que había sido archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022, cuando Bolsonaro aún estaba en el poder.

En su momento, el entonces fiscal general Augusto Aras, un hombre fiel al bolsonarismo, rechazó el contenido de un informe elaborado por una comisión especial del Senado, que investigó la gestión del Gobierno frente a la pandemia y detectó numerosas irregularidades.

La acusación a Bolsonaro

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de nueve delitos: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.

Vista aérea desde un dron este lunes de las fosas que se abren en el cementerio de Vila Formosa durante la pandemia COVID-19, en la ciudad de Sao Paulo (Brasil). / EFE/PAULO WHITAKER Ampliar

Durante la pandemia, era gobernador del estado de Maranhão, y fue en esos tiempos un muy duro crítico del negacionismo del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ordenó reabrir el caso, sostuvo que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos, firma de contratos con empresas de fachada”, entre muchos otros.

Algunas de esas situaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la covid, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas en la red de salud pública, como la cloroquina.

Dos meses clave

La decisión de Dino, que ha dado un plazo de 60 días para que la Policía Federal investigue el asunto, ha sido anunciada una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por una conspiración golpista urdida después de que Lula lo derrotó en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia, y en su momento fue completamente descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo denominó como “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

A nuevo juicio, nuevo intento de amnistía

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una moción de urgencia para tramitar un proyecto de amnistía que podría abarcar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.

El proyecto de ley, destinado desde un principio a un perdón para los bolsonaristas condenados por la asonada del 8 enero de 2023 en Brasilia, ha sido la prioridad del partido de Bolsonaro en esta legislatura.

Tras la aprobación de la moción de urgencia por 311 votos a favor y 163 en contra, el texto será discutido directamente en el plenario, en lugar de pasar por las comisiones de la cámara baja.

AME4879. BRASILIA (BRASIL), 04/05/2025.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda al salir del Hospital DF Star de Brasilia este domingo, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges / Andre Borges Ampliar

Condenado por la corte suprema por liderar una organización armada para tratar de impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, Bolsonaro busca ayuda del parlamento de mayoría conservadora para resolver sus problemas judiciales.

El proyecto legislativo podría beneficiar a unas 700 personas ya condenadas por participar en la asonada de 2023 contra las sedes de los poderes públicos, que según la corte suprema fue instigada por Bolsonaro como parte de la trama golpista.

Y también podría abarcar al expresidente, según defiende parte del ala conservadora en el Congreso.

No es camino fácil

“Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía, porque Bolsonaro merece recuperar todo aquello que Alexandre de Moraes le quitó”, afirmó el martes el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, al aludir al juez a cargo del caso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, dijo antes del voto que el objetivo es nombrar a un relator para llegar “lo antes posible” a un texto que “encuentre un apoyo de mayoría amplia” en el plenario.

Motta anticipó que rechazará cualquier proyecto que “traiga aún más polarización para el país”.

La moción de urgencia fue apoyada por los partidos de derecha y centroderecha, que derrotaron a la bancada oficialista de izquierda.

El texto, sin embargo, aún enfrenta un largo camino para convertirse en ley.

Primero debe sortear la resistencia del oficialismo en el plenario de la Cámara de Diputados. Luego iría a discusión al Senado, donde el gobierno de Lula es más fuerte que en la cámara baja, aunque también minoritario.

Además, el propio Lula podría vetar la ley aprobada por el legislativo y varios magistrados del supremo han manifestado que dicha norma sería inconstitucional.