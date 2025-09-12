Bolsonaro condenado: ¿qué impacto podría tener en EE. UU., Argentina y Europa?

AME2268. BRASILIA (BRASIL), 05/10/2022.- Fotografía de archivo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, mientras participa en una rueda de prensa el 05 de octubre de 2022 en el Palacio de Alvorada, en Brasilia (Brasil). La Policía Federal brasileña imputó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro en el caso en que lo investiga por el supuesto intento de apropiación indebida de unas joyas que le fueron obsequiadas por países árabes cuando aún ejercía el poder. EFE/ Joédson Alves /ARCHIVO / Joédson Alves ( EFE )

La condena a 27 años de prisión contra Jair Bolsonaro por golpe de Estado; intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho; organización criminal armada; deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra patrimonio público, ha despertado un intenso debate sobre su impacto internacional.

En Estados Unidos, analistas de ‘Chatham House’ y corresponsales de ‘Foreign Policy’ destacaron que la cercanía de Bolsonaro con Donald Trump y el respaldo de legisladores republicanos alimentan tensiones diplomáticas, además de narrativas de “persecución política” que refuerzan la polarización.

Por el lado de países como Argentina, expertos citados por ‘The Guardian’ subrayaron que el círculo cercano del presidente Javier Milei comparte gran parte de la ‘retórica bolsonarista’, lo que convierte la condena en un referente simbólico para la disputa ideológica en la región.

Desde la perspectiva europea, ‘Reuters’ y ‘Le Monde’ han documentado cómo partidos de ultraderecha, como los liderados por Marine Le Pen y Matteo Salvini, han expresado solidaridad con el expresidente brasileño.

No obstante, advirtieron que los marcos jurídicos europeos dificultan que situaciones semejantes se reproduzcan institucionalmente, lo que limita la capacidad de trasladar el caso Bolsonaro al escenario político europeo.

¿Quién financia la narrativa internacional pro-Bolsonaro?

El entramado financiero que respalda al bolsonarismo ha sido objeto de investigaciones en distintos frentes. ‘Folha de São Paulo’ reveló en 2018 que empresarios brasileños costearon campañas masivas de desinformación a través de WhatsApp durante el periodo electoral.

De manera más reciente, se informó sobre transferencias millonarias y movimientos financieros irregulares que la Policía Federal vinculó directamente al expresidente Jair Bolsonaro, con investigaciones aún en curso.

En el escenario internacional, hay que destacar que figuras determinantes del entorno de Donald Trump, como Steve Bannon, han brindado apoyo logístico y mediático a la ‘causa bolsonarista’ mediante plataformas como Gettr, favoreciendo la articulación global de su discurso.

Adicionalmente, se hicieron públicas las advertencias de ‘InternetLab’, centro especializado en estudios digitales, que señaló la existencia de ‘redes de propaganda’ presuntamente financiadas por actores privados, diseñadas para difundir mensajes pro-Bolsonaro en múltiples idiomas y contextos nacionales, extendiendo su alcance más allá de Brasil.

¿Cómo responde la ‘alt-right’ en redes y medios alternativos?

La estrategia comunicativa de la ‘alt-right’ frente a lo que fue el juicio de Jair Bolsonaro operó sobre varios ejes. Según investigaciones de ‘HKS Misinformation Review’, plataformas como Telegram, WhatsApp y Gab funcionan como canales centrales para instalar la idea de que el proceso judicial constituye una ‘cacería de brujas’ orquestada.

De esta manera, el alcance internacional de esta narrativa también se reforzó por medio del podcast ‘War Room’ de Steve Bannon, que, según Reuters, difunde de manera constante mensajes de victimización con el objetivo de movilizar simpatizantes fuera de Brasil.

En el plano político, se ha evidenciado cómo figuras como Marco Rubio en Estados Unidos y Eduardo Bolsonaro en el Congreso brasileño promovieron sanciones y presionado a favor de amnistías, lo que situó el caso en la agenda legislativa.

Finalmente, cabe acotar que este tipo de articulación se ha percibido como una forma de minar la confianza en los sistemas judiciales y consolidar un discurso transnacional de resistencia, frente a lo que se denomina como ‘globalismo’. Por ende se puede inferir que esta condena desde una visión general, podría reforzar la polarización en Estados Unidos; seguramente se convertirá en un símbolo de disputa en Argentina y alimenta narrativas de victimización en la ultraderecha europea.