Veolia y Aguas de Cartagena lanzaron programa “Alrededor de Iberoamérica” por la educación ambiental

En las instalaciones de la Universidad del Sinú, y ante un público conformado por estudiantes, profesores, representantes de la Alcaldía, del Establecimiento Público Ambiental (EPA), líderes comunitarios y otros actores locales, Veolia y Aguas de Cartagena realizaron el lanzamiento oficial del programa Alrededor de Iberoamérica en su edición 2025, una destacada iniciativa socioambiental que promueve la educación ambiental y el compromiso con la protección del planeta entre niñas y niños de América Latina.

Para este año, la edición 2025 invita a reflexionar sobre la descarbonización, los efectos del cambio climático y la necesidad urgente de reducir la huella de carbono.

La temática central gira en torno a la transición hacia una sociedad baja en emisiones, donde cada acción cotidiana —por pequeña que parezca— puede sumar al cuidado del medioambiente y al bienestar colectivo. Todo ello, con el firme propósito de avanzar hacia una Transformación Ecológica real y sostenible.

En Cartagena, esta nueva edición contará con la participación de 8 Instituciones Educativas Oficiales, involucrando a 210 estudiantes, acompañados por sus docentes, quienes tendrán un rol fundamental en el desarrollo de las actividades académicas y ambientales. El objetivo es garantizar que los proyectos escolares no sólo sean viables, sino que también generen un impacto real en sus comunidades.

El programa culminará con un concurso nacional, en el cual los estudiantes deberán presentar propuestas innovadoras para contribuir a la descarbonización de su entorno. Los proyectos serán evaluados a través de un informe escrito y un video explicativo de entre 3 y 5 minutos. El equipo ganador de cada país recibirá como premio un viaje a un destino emblemático de Latinoamérica, donde vivirán una experiencia de aprendizaje única en armonía con el medioambiente.

Judith Buelvas, directora de Veolia Colombia y Panamá, destacó: “Alrededor de Iberoamérica es una de nuestras iniciativas sociales más emblemáticas. Refuerza el compromiso con las comunidades donde operamos y ha sido posible gracias a un trabajo colaborativo con las ciudades y empresas que se suman año tras año”.

Juan Carlos Quintero, gerente general (e) de Veolia Aseo Cartagena, añadió:“Este programa posiciona a los niños y niñas como verdaderos protagonistas del cambio, empoderándolos para desarrollar y ejecutar proyectos sostenibles que promuevan la descarbonización, la descontaminación y la regeneración de recursos naturales. Esta misión se materializa a través de la educación ambiental, el ejemplo inspirador y la adopción de prácticas ambientales en sus diversos entornos, construyendo juntos el camino hacia una verdadera transformación ecológica."

Desde Aguas de Cartagena, su gerente general, John Montoya, enfatizó: “Para Aguas de Cartagena es motivo de orgullo participar en esta iniciativa que no solo educa, sino que moviliza a las nuevas generaciones hacia la acción climática. Apostamos por una formación ambiental que inspire soluciones reales en las comunidades, y creemos firmemente que los niños y niñas son agentes clave en la transformación ecológica que tanto necesita nuestro territorio.”

Con este tipo de alianzas, Veolia y Aguas de Cartagena reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible y con la formación de ciudadanos conscientes y responsables, capaces de liderar el cambio hacia un futuro más limpio, justo y resiliente para todos.

Más acerca de Alrededor de Iberoamérica.

Cada año, este programa se consolida como un espacio de aprendizaje, creatividad y acción climática. Gracias al liderazgo de Veolia, Alrededor de Iberoamérica llega a escuelas de diferentes países de la región, apoyando a docentes y estudiantes en la construcción de una educación ambiental participativa y transformadora.

Desde su creación en 2012, Alrededor de Iberoamérica ha sensibilizado a más de 200.000 estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú, abordando temas clave como energías renovables, economía circular, reciclaje, biodiversidad marina y cuidado de los recursos naturales.