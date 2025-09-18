Unicartagena abrió servicio de ortodoncia invisible en su clínica odontológica

La Clínica Odontológica de la Universidad de Cartagena dio un nuevo paso en la modernización de su oferta con la apertura de su servicio de ortodoncia invisible, respaldado por la tecnología de Invisalign, la compañía líder mundial en este tipo de tratamientos.

Gracias a un convenio firmado en junio con Align Technology (empresa matriz de Invisalign), la institución recibió en comodato el equipo de escaneo y software de diseño iTero, uno de los más avanzados del mercado, valorado en 50.000 dólares.

Este sistema permite diseñar tratamientos de ortodoncia que reemplazan los tradicionales brackets mediante un proceso 100 % digital, garantizando mayor precisión, comodidad y resultados estéticos superiores.

La Universidad a través la su facultad de Odontología es la única institución pública del país en contar con un convenio con Invisalign y en ofrecer ortodoncia invisible a la comunidad a un costo hasta 70 % más bajo que el del mercado.

“Hemos apostado a la alianza estratégica con las grandes compañías de flujo digital del mundo, reafirmando nuestro liderazgo en el uso de tecnologías en la odontología. Dejamos atrás los métodos análogos de impresiones en yeso, radiografías convencionales reveladas con químicos y placas que se demoran muchos años en destruirse y se convierten en un contaminante, para dar paso a procesos más limpios, precisos y sostenibles”, destacó Adel Martínez, decano de la Facultad de Odontología.

La clínica universitaria, reconocida como referente nacional en odontología, también cuenta con equipos de última generación como el tomógrafo Axeos de la compañía alemana Sirona, que ofrece imágenes cráneo-faciales y dentales de altísima nitidez.

Con la incorporación del escáner iTero, la Universidad consolida su compromiso con la innovación y la formación de profesionales altamente capacitados, a la altura de los estándares internacionales.

Con docentes entrenados y otros en proceso de capacitación, la adquisición de estos equipos no solo impulsa la proyección social de la institución mediante la venta de servicios, sino que fortalece los procesos académicos de los estudiantes. Así, la Universidad de Cartagena reafirma su compromiso con la excelencia académica.