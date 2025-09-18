Una aventura que combina diversión y ternura en la película animada “200% Lobo”

El 18 de septiembre se estrena la película animada australiana “200% Lobo” (200% Wolf), dirigida por Alexs Stadermann es una secuela de aventura animada de “100% Lobo”. En esta oportunidad Freddy Lupin regresa más transformado que nunca, pero esta vez no solo deberá proteger a su manada, sino también convertirse en un héroe inesperado. Una cinta llena de risas, amistad y mucha acción.

En “200% Lobo” Freddy Lupin, un valiente poodle con el corazón de un feroz lobo, tiene un solo objetivo: demostrar que el coraje no depende del pelaje. Pero cuando un deseo mal formulado lo transforma en un hombre lobo y pone en peligro el mundo mágico de las hadas, Freddy deberá unir fuerzas con aliados inesperados, enfrentarse a villanos peludos y redescubrir lo que realmente significa ser parte de una manada.

Cortesía: Cineplex Ampliar

Para el director Alexs Stardemann, “200% Lobo” es una película especial para disfrutar en salas. “Me encanta ver películas en el cine. Para mí, es la mejor manera de vivir una película. Así que conseguir un gran estreno en cines es una gran bendición. Trabajamos incansablemente para asegurarnos de que la película fuera excelente en todos los sentidos. Por supuesto, lo más importante es la historia en sí, en la que trabajamos una y otra vez hasta que todos los elementos encajaron a la perfección y contaron una historia que conecta con todas las edades y está llena de personajes creíbles y entretenidos”.

Con una animación vibrante y llena de color, la película se convierte en la opción perfecta para disfrutar en familia. Una aventura que combina diversión y ternura con un mensaje profundo sobre la identidad, el valor del trabajo en equipo y la importancia de aceptarse a uno mismo. “200% Lobo” se estrena el 18 de septiembre en salas de cine colombianas, distribuida por Cineplex.