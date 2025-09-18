¿Sin declarar conflicto de interés? La denuncia de Idárraga contra Luis Henao por junta de Ecopetrol

Un presunto caso de conflicto de intereses nuevamente es el objeto de discordia en Colombia.

Se trata de un reclamo que hizo el Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, para descubrir por qué Luis Felipe Henao, no se ha declarado impedido para asistir y hacer parte de la junta directiva de Ecopetrol, a pesar de ser el esposo de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.

Le pidió al exministro Henao, que aclare las veces que ha declarado conflicto de interés, y las fechas y números de las actas en las que se pueda comprobar.

“Luis Felipe Henao, el esposo de la Presidenta de Naturgas, no se ha declarado impedido para escuchar, atender y asistir a varias reuniones de junta directiva en las que se habrían tocado temas sensibles de cara a las necesidades de gas para el país como: contrataciones, estrategias, modalidades e informes sensibles que le podrían dar ventaja a varios jugadores del mercado”, puntualizó el Secretario de Presidencia.

El funcionario del gobierno Petro le pidió a la Procuraduría y Fiscalía, que verifique la información que habría llegado a todos los miembros de la junta de Ecopetrol, en donde se advierte la falla en la que habría incurrido el exministro Henao por no haberse declarado impedido para asistir a las reuniones de la petrolera.