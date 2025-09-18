SENSOR FESTIVAL: el último gran evento en El Campincito antes de su transformación

El próximo 15 de noviembre, Bogotá vivirá una noche histórica con SENSOR FESTIVAL, el último festival que se realizará en el Complejo El Campincito antes de su demolición para dar paso al nuevo estadio de la ciudad.

El corazón de la capital latirá al ritmo de la música electrónica en una experiencia sin precedentes: tres escenarios con curaduría internacional, montajes inspirados en festivales icónicos como Tomorrowland y un espectáculo cargado de arte, performance, pirotecnia y fuego.

Un cartel de talla mundial

La programación de SENSOR FESTIVAL Bogotá 2025 estará encabezada por nombres destacados de la escena electrónica como Trym, Odymel y 99999999 (9x9), quienes explorarán distintos subgéneros con propuestas vanguardistas.

Uno de los escenarios más esperados es el curado por ØTTA, que traerá invitados de su gira global HOTTIES, consolidando al festival como una plataforma de innovación y diversidad musical.

Espacio para talento y marcas locales

Además de la música, SENSOR FESTIVAL abrirá espacio para emprendimientos, gastronomía y activaciones de marca. Entre los patrocinadores confirmados se encuentran Coca-Cola, Brisa, Smirnoff, Budweiser y Electrolit, que ofrecerán experiencias únicas para los asistentes.

Una despedida histórica en Bogotá

Más que un evento, SENSOR FESTIVAL será la despedida de un ícono cultural. El Campincito cerrará sus puertas con este último festival, convirtiéndose en un momento irrepetible para los amantes de la música y la vida nocturna en Bogotá.

SENSOR FESTIVAL promete ser un hito en la historia de la capital: una celebración de la música electrónica y una despedida inolvidable del emblemático escenario.