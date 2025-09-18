Policía de Bolívar lidera controles viales para asistentes al Festijazz Mompox 2025

En el marco del Festijazz de Mompox 2025, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar ha intensificado los controles viales en el kilómetro 31 de la ruta 7803, con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores y pasajeros de transporte público que se dirigen al evento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estos controles, dirigidos a los diferentes actores viales, buscan prevenir accidentes y crear un ambiente de tranquilidad para todos los asistentes al festival.

“La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar está comprometida con la seguridad vial de todos los ciudadanos que se movilizan durante el Festijazz de Mompox. Estos controles en el kilómetro 31 de la ruta 7803 son fundamentales para garantizar que conductores y pasajeros de transporte público viajen seguros y lleguen a su destino sin contratiempos. Estamos trabajando para prevenir accidentes y crear un ambiente de tranquilidad para todos los asistentes al festival”, afirma el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

La campaña “La prudencia salva vidas” es un llamado a la responsabilidad de todos los actores viales.

Recomendaciones de seguridad vial:

* Respete las normas de tránsito.

* Evite el consumo de alcohol y drogas al conducir.

* Mantenga la distancia de seguridad.

* Utilice el cinturón de seguridad.

* Revise su vehículo antes de viajar.

* No exceda los límites de velocidad.

* Descanse lo suficiente antes de conducir.