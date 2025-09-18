Murió joven tras resultar herido de bala por confusos hechos en La Plazuela

En un centro asistencial del barrio Bocagrande, falleció Édgar Brown Contreras, el joven que había resultado herido con arma de fuego tras confusos hechos registrados en el barrio La Plazuela.

Cuentan allegados al hoy difunto, que el hombre se encontraba departiendo junto a un amigo y en horas de la madrugada cuando retornaba a su residencia, al parecer, los interceptó una patrulla de policía.

Por circunstancias que son materia de investigación, Édgar terminó recibiendo un impacto en la nuca, pese a que él ni su compañero se encontrarían armados.

De la víctima fatal se supo que residía en el sector 11 de Noviembre, del barrio Olaya Herrera, y que era un reconocido futbolista aficionado.